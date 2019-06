Ascoli, il tecnico Vivarini è in bilico dopo l'iniziale conferma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dal Corriere Adriatico, non vi sono ancora certezze circa il futuro di Vincenzo Vivarini. L’allenatore dell’Ascoli, confermatissimo da Pulcinelli subito dopo la terz’ultima gara di campionato, adesso non sembra più così sicuro di sedere ancora sulla panchina bianconera, e stavolta non per sua scelta, come era sembrato di potere pensare qualche settimana fa.