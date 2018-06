Ascoli, incontro fra Bellini e il presidente della Bricofer

© foto di Sebastian Donzella/TuttoLegaPro.com

Si accende la trattativa per la cessione dell'Ascoli. Secondo quanto riportato da SkySport nella giornata di oggi il patron del club Bellini, infatti, ha incontrato a Roma il Presidente della Bricofer Spa, Massimo Pulcinelli. Nella giornata di domenica sarà previsto un nuovo summit, alla ricerca di ulteriori passi avanti da compiere, in una trattativa ormai in stato avanzato.