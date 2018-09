Ascoli, intervento chirurgico a Roma per Ardemagni

© foto di Federico Gaetano

Matteo Ardemagni, nel corso della partita di campionato Salernitana-Ascoli disputata ieri sera all'Arechi di Salerno, ha avuto la peggio in un contrasto di gioco riportando la frattura scomposta di radio e ulna dell'avambraccio sinistro. Il calciatore, dopo una parziale e pronta ricomposizione della frattura, è stato trasferito presso la clinica Concordia di Roma dove il Prof. Giovanni Di Giacomo in queste ore sta eseguendo l'intervento chirurgico per la riduzione della frattura con placche e viti. Seguirà bollettino medico al termine dell'intervento. Lo riporta il sito ufficiale dell'Ascoli.