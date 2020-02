Al via alle ore 21:00 la 23^ giornata del campionato di Serie B, che aprirà i battenti al “Del Duca”, con Ascoli-Juve Stabia a fare da apripista agli altri match.

Esordio sulla panchina dei marchigiani per Stellone, che opta per il 4-3-1-2, con Morosini a sostegno del tandem offensivo Scamacca-Trotta; modulo speculare per mister Caserta.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Ferigra, Gravillon, Sernicola; Cavion, Petrucci, Padoin; Morosini; Scamacca, Trotta

Juve Stabia (4-3-1-2): Provedel; Vitiello, Fazio, Allievi, Germoni; Calò, Addae, Mallamo; Bifulco; Forte, Canotto.