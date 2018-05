Ascoli, Kanoute: “Niente calcoli, serviranno impegno e concentrazione”

Fonte: ascolipicchio.com

© foto di Sebastian Donzella/TuttoLegaPro.com

Franck Kanoute è uno degli ex della sfida di sabato pomeriggio con il Pescara. Arrivato all'Ascoli nel mercato di gennaio, il centrocampista bianconero stamane ha parlato così agli organi di informazione:

"Stiamo preparando benissimo questa partita sapendo che sarà ancor più importante di quelle passate perché siamo consapevoli di non poterla sbagliare; saranno necessari impegno e massima concentrazione. Della mia esperienza al Pescara ho un buon ricordo, all'inizio ho giocato, ma poi mi sono fermato per un infortunio e quindi giocavano quelli più in forma di me. Sarà una bella partita perché entrambe le squadre hanno l'obiettivo di vincere. Non ci piace fare calcoli; noi giocatori, così come Presidente e Mister, pensiamo solo alla salvezza diretta e a fare sei punti, la testa è sulle prossime due gare. Il Pescara è cambiato rispetto a quando c'ero io, con Pillon la squadra gioca meglio; avremo di fronte un avversario molto offensivo e quindi dovremo prestare massima attenzione. Un mio gol? Appena ho la possibilità di tirare da fuori area, ci provo, finora il gol non è arrivato, ma ci proverò. Ad Ascoli mi sto trovando bene, ma so che posso fare di più e spero già da sabato di poterlo dimostrare; mi alleno sempre al massimo per farmi trovare pronto e aiutare la squadra".