Ascoli, Kanoute: "Contro l'Entella ci è mancato solo il gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Premiato come migliore in campo della sfida di Chiavari fra Entella e Ascoli il centrocampista bianconero Franck Kanoute ha parlato così del pareggio: “L'atteggiamento è stato quello giusto e ora nel match di ritorno giocheremo con tanta intensità e soprattutto per vincere. Stasera ci è mancato solo il gol. - continua Kanoute come riporta il sito del club - L'Entella è una squadra esperta, il Mister ci aveva detto di non prendere gol nel caso in cui non fossimo riusciti a farlo. E oggi ci è mancata solo la rete".