Fonte: tuttoascolicalcio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In ginocchio con le mani sul volto davanti a quel pallone che aveva appena spedito nella sua porta. L'espressione di Filippo Perucchini è la stessa di chi sa di averla combinata davvero grossa. Le immagini di quel clamoroso autogol, quel dribbling azzardato verso un avversario, con il compagno di squadra Laverone libero dall'altra parte che gli chiedeva il pallone, hanno fatto il giro del mondo, dai giornali ai siti europei fino ad arrivare addirittura a quelli asiatici, fino a quelli inglesi come il The Sun e il Daily Mail. Un episodio che passerà alla storia che mai si era verificato prima, che lascerà il segno e che supera di gran lunga quello di Perugia quando lo stesso portiere bianconero regalò il vantaggio agli umbri.