Ascoli, Lanni: "Voglio restare qui, mi sento un punto fermo"

Fonte: Tuttoascolicalcio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ivan Lanni ha parlato nel post partita di Ascoli-Palermo: "Nonostante ci sono state tante difficoltà, colgo l'occasione per ringraziare il mister che ha avuto ancora fiducia in me. In pochi hanno vissuto una stagione con quattro portieri titolari. Futuro? Voglio restare e continuare qui. A livello di testa sono stato a non abbattermi davanti ai continui infortuni. Ma una volta ripartito sto bene, pronto a ricominciare. Ci sono stati degli errori ma ne facciamo tesoro per la prossima. La nuova tribuna? Bella sensazione, anche se la curva è sempre bella. Averli dietro la porta è una cosa bella. Sono felice per il completamento della tribuna dopo cinque anni. Le 150 presenze? Mi sento un punto fermo nonostante gli infortuni. Salvo imprevisti si ripartirà da Lanni".