Ascoli, Laverone: "Il mister è stato bravo a gestire i cambi"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il successo sul Lecce, l'esterno dell'Ascoli Lorenzo Laverone ha parlato ai microfoni della stampa: "Conosco bene Ardemagni e bei cross glieli ho fatti anche quando giocavamo ad Avellino. E' stato per me un esordio positivo, ancor più per i tre punti ottenuti. Lavoro con la squadra da una settimana e quindi col Mister in questi giorni mi sono confrontato spesso perché aveva timore che non reggessi i 90' e infatti così è stato, ma per 80' penso di aver tenuto bene, ho chiesto un paio di volte il cambio perché sapevo di non averne più e quindi era più intelligente far entrare un mio compagno. Il mister è stato bravo a gestire i cambi perché due sono stati forzati. Nella fase iniziale del secondo tempo ci siamo allungati un po' e abbiamo perso le distanze, poi siamo riusciti a fare gol e a chiudere la partita. Se il 3-4-1-2 è meglio del 3-5-2? Sono l'ultimo che può dirlo perché da quando sono arrivato abbiamo provato più il secondo modulo che il primo. Lanni? Dispiace per lui, è un elemento fondamentale per noi, spero che non sia nulla di grave e che torni prima possibile in campo".