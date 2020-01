© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai margini del progetto tecnico dell’Ascoli, appena tre presenze in stagione, per Lorenzo Laverone, classe ‘89, c’è la possibilità di ripartire dalla Serie C. Il calciatore infatti è finito nel mirino della Triestina che avrebbe già presentato un’offerta ai marchigiani per averlo a titolo definitivo. Lo riferisce Picenotime.it spiegando che il giocatore sta riflettendo sulla proposta.