Ascoli, Leali: "La Juve un orgoglio, i prestiti non mi hanno aiutato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il portiere dell'Ascoli Nicola Leali ha parlato del suo passato alla Juventus: "Juve rimpianto o orgoglio? La Juventus rappresenta sempre un orgoglio, poi tanti prestiti sicuramente non mi hanno aiutato. Avrei voluto stabilizzarmi di più, spero di riuscirci in futuro. Rifarei tutto. Oggi la mia storia professionale mi ha portato qui ad Ascoli, ma sono contento delle esperienze precedenti: mi hanno aiutato a crescere sia a livello professionale che umano. Concorrenza ad Ascoli? La competizione è perenne e chi gioca deve dimostrare di meritarlo. Un sano dualismo esisterà sempre, ed è giusto che sia così".