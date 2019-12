© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ascoli di misura. I bianconeri piegano il Cittadella e agganciano, momentaneamente, il Chievo al sesto posto a quota 24. Così l'estremo difensore Nicola Leali in mixed zone: “Primo tempo di sofferenza a livello di giro palla, loro hanno avuto delle occasioni ma non importanti, abbiamo capito le difficoltà ma siamo riusciti a reggere la partita. Sicuramente nelle partite così devi essere pronto e concentrato sulle occasioni. Nel secondo tempo abbiamo capito come uscire in maniera più fluida da dietro e ci ha aiutato a giocare meglio. Siamo stati concentrati il giusto lasciando poche occasioni. Campionato molto equilibrato, livellato verso l’alto e chi riuscirà a trovare continuità farà la differenza. Il Pordenone? Sarà difficile hanno un buon atteggiamento in campo.”