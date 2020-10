Ascoli-Lecce 0-2, le pagelle: Chiricò contro tutti. Henderson letale, Tachtsidis illumina

ASCOLI-LECCE 0-2

Marcatori : 54' Mancosu, 66' Henderson

ASCOLI

Leali 6 - Non può nulla sulle conclusioni ravvicinate di Mancosu ed Henderson. Rende meno pesante il passivo salvando su Coda nel finale di gara.

Pucino 6 - Inizia in maniera più offensiva, provando spesso a sovrapporsi ed aprire spazi all'ispiratissimo Chiricò. Con il passare del tempo il Lecce prende il pallino del gioco ed è costretto ad una partita per lo più di contenimento.

Brosco 6,5 - Al rientro dopo il problema che lo ha tenuto fuori a Brescia, dimostra una già ottima condizione fisica. Solito grande senso della posizione, Coda è costretto spesso a girare al largo per ricevere palloni giocabili.

Avlonitis 7 - Solo la seconda partita in Serie B ma il centrale greco dimostra di essere un difensore di spessore concedendo praticamente nulla ad avversari molto più esperti di lui. (Dal 46' Corbo 5,5 - Il paragone con il compagno sostituito è impietoso: due gol subiti e una prestazione tutt'altro che sicura).

Sarzi Puttini 4 - Già nella prima frazione non da garanzie di solidità, pasticciando una serie di palloni in zone sanguinose del campo. Errori grossolani nella ripresa, sbaglia i tempi di uscita in occasione dello 0-2 e regala a Coda l'opportunità di arrotondare ulteriormente il risultato.

Cavion 6 - Il più dinamico della linea mediana, in generale dell'intera squadra. Fase di interdizione di spessore, è l'unico che prova ad offrire una soluzione alternativa alle giocate degli attaccanti. (Dal 75' Gerbo s.v.).

Donis 5 - Non aveva sicuramente una responsabilità facile: gestire i tempi di gioco contro un avversario di tale spessore risulta essere compito assai complicato. Ma anche in fase di non possesso non da sensazione di sicurezza, concedendo punizioni evitabili. (Dal 68' Sabiri 5,5 - Prova a scuotere i suoi ed aumentare il peso offensivo. Un paio di buoni spunti e poco più).

Šarić 5,5 - Inizio molto incoraggiante, sembra avere una marcia in più rispetto agli avversari. Col passare del tempo viene però inghiottito dal lungo possesso palla dei centrocampisti giallorossi e si dedica per lo più a fare da schermo davanti la difesa.

Chiricò 6,5 - I trascorsi burrascosi in Salento lo animano di una fiamma diversa rispetto ad ogni altro giocatore in campo. Le conclusioni verso la porta di Gabriel portano tutte il suo nome. A volte esagera e chiede troppo a se stesso, esibendosi in uno uno contro tutti che non porta a nulla di buono. Deve imparare a giocare più con i compagni.

Bajic 5,5 - Prova a proteggere il pallone e far salire i suoi, riuscendo in qualche occasione a creare i presupposti per far male. Non riesce, tuttavia, a rendersi mai pericoloso. (Dal 60' Vellios 5 - Pochi secondi dopo il suoi ingresso in campo ha una clamorosa occasione per pareggiare ma Rafael gli chiude la porta in faccia. Dopo di ciò sparisce letteralmente dal campo.).

Cangiano 5 - Nessuno spunto degno di nota, passa l'intera partita a disimpegnarsi in passaggi elementari senza provare mai la giocata. Da un calciatore dotato della sua tecnica ci si aspetta molto di più. (Dal 75' Mallè s.v.).

LECCE

Rafael 6,5 - Attento e concentrato per tutta la partita nonostante gli avversari si presentino poco dalle sue parti. Tempismo perfetto nell'uscita che sbarra la strada a Vellios evitando il pareggio degli avversari e che la gara potesse complicarsi.

Zuta 6 - Non fa mancare il suo apporto in fase di spinta, ma si fa apprezzare soprattutto in fase di copertura, raddoppiando in maniera puntuale l'avversario. (Dal 51' Tachtsidis 6,5 - Recupero fondamentale per Corini, non è un caso che con il suo ingresso la squadra ne benefici in termini di geometria e velocità di manovra).

Lucioni 6,5 - Inizio titubante con un paio di brutti controlli in zone sanguinose di campo. Poi sale in cattedra sfoggiando una prestazione di livello, Bajic e Vellios la vedono raramente.

Meccariello 6,5 - Non sempre elegante ma efficace quanto basta per blindare l'area di rigore salentina.

Calderoni 6,5 - Nei primi minuti fatica a prendere le misure a un Chiricò scatenato. Sempre meglio con il passare del tempo, il duello con l'avversario prosegue anche nella ripresa. Sempre pericoloso con i suoi cross.

Henderson 7 - Inizio così così, troppi errori per uno come lui. Perfetto l'inserimento in occasione del gol dello 0-2. Secondo gol consecutivo dopo quello segnato al Perugia in Coppa.

Majer 6 - Dirige l'orchestra con buon ritmo ma quasi mai riesce nell'imbucata giusta. Specie nel primo tempo, con l'Ascoli arroccato nella propria metà campo, accende raramente la luce. (Dal 70' Maselli 6 - Buon impatto del classe 2001 al suo esordio in maglia giallorossa, sfiora il gol dopo pochi istanti dal suo ingresso in campo che avrebbe reso memorabile la giornata).

Mancosu 6,5 - Da centrocampisti ha più compiti di contenimento e si vede ad intermittenza. Corini lo avanza sulla linea degli attaccanti e lui lo ripaga segnando dopo pochi minuti il gol che sblocca un match complicato.

Adjapong 6 - Schierato nei tre d'attacco fa fatica a creare superiorità e raramente salta il diretto avversario. Meglio quando agisce da terzino, facendo valere la sua grande facilità di corsa.

Coda 6,5 - Classica partita da pivot di pallacanestro, sgomita con i difensori e gioca bene di sponda. Assist delizioso ad Henderson per lo 0-2, Leali gli nega la gioia personale sul finale. (Dall' 81' Stepinski s.v.).

Listkowski 6,5 - Primo tempo con più luci che ombre. Seconda frazione molto più intraprendente, gli avversari faticano a contrastarlo in campo aperto. (Dall' 81' Lo Faso s.v.).