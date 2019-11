© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pessimo episodio quello che si è visto al "Del Duca", con Nikola Ninkovic protagonista in negativo: per una gesto che potrebbe costargli caro.

Nel corso del match contro il Venezia, ai ducali è stato concesso un calcio di rigore, ma, quando era il 69', il serbo si è reso protagonista di un acceso diverbio con Alessio Da Cruz per chi dei due dovesse calciarlo: la scelta è ricaduta su Da Cruz, che ha trasformato il penalty portando i suoi sul momentaneo vantaggio, ma Ninkovic si è affrettato a chiedere il cambio. Non ascoltato, ha insistito sbottando, tanto da esser comunque accontentato da mister Zanetti.

Vedremo quella che sarà la presa di posizione della società, sempre attenta ai comportamenti dei suoi tesserati.