Ascoli-Livorno, i convocati di Zanetti: out in tre. E Da Cruz in forse

In campo domani pomeriggio l'Ascoli che, dopo la sosta della Nazionali, riprenderà il cammino in Serie B tra le mura amiche del "Del Duca": avversario di turno, il Livorno. Mister Zanetti, per l'occasione, ha convocato 22 calciatori: indisponibili Scamacca, messo ko in extremis da un problema muscolare, Beretta e D'Elia. Convocato il giovane D'Agostino della Primavera. In stand by Da Cruz: nel pomeriggio di oggi si conoscerà l'esito del ricorso presentato dai marchigiani. In caso di accoglimento della richiesta dell'Ascoli, i convocati saliranno a 23.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Lanni, Leali, Novi

Difensori: Andreoni, Brosco, Ferigra, Gravillon, Laverone, Pucino, Valentini

Centrocampisti: Brlek, Cavion, Gerbo, Padoin, Petrucci, Piccinocchi, Troiano

Attaccanti: Ardemagni, Chajia, D'Agostino, Ninkovic, Rosseti