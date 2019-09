Ascoli-Livorno, le formazioni ufficiali: cambio di modulo per i due mister

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si affronteranno alle 15:00, al “Del Duca” di Ascoli, Ascoli e Livorno, per la 3^ giornata del campionato di Serie B.

Nessuna grossa novità per i padroni di casa, anche se in avanti mister Zanetti opta per due uomini sulla trequarti a supporto del solo Ardemagni, mentre sul fronte labronico, un Livorno rinnovato dal mercato è in campo con un inedito 4-2-3-1: unica punta Braken.

Ascoli (4-3–2-1): Lanni; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Gerbo, Petrucci, Piccinocchi; Ninkovic, Chajia; Ardemagni.

Livorno (4-2-3-1): Zima; Morganella, Di Gennaro, Bodgan, Gasbarro; Luci, Agazzi; Marsura, Murilo, Brignola; Braken