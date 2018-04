Ascoli, Lores Varela: "Ogni partita sarà una battaglia per la salvezza"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante Ignacio Lores Varela ha parlato del suo momento di forma con la maglia dell'Ascoli, della sua stagione e della corsa salvezza ai microfoni del sito ufficiale: “La vittoria contro il Bari ci ha dato tanto morale, è stato un successo di gruppo e ora dobbiamo sempre dar battaglia per conquistare la salvezza. La classifica è sempre difficile, ma gli ultimi risultati ci hanno dato fiducia e ora abbiamo la possibilità di allungare la striscia positiva. Dobbiamo pensare una partita alla volta sapendo che ognuna di essa sarà una guerra anche in virtù dei tanti scontri diretti come quelli con Avellino, Entella, Pescara e Brescia. Certamente ci sono dei rimpianti per i punti persi per strada specialmente nel girone d'andata. Carpi? Sabato sarà una sfida decisiva contro una squadra che sa fare male con poco, ma noi sappiamo di avere una grande opportunità per allungare la striscia. - continua Lores Varela parlando della sua stagione - È stata un po' irregolare, ho iniziato così così, ma ora sto facendo meglio anche se forse avrei potuto fare qualcosa di più. Nel 3-5-2 posso giocare da mezzala d'attacco o da seconda punta anche se sono un esterno ed è lì che mi esprimo al meglio. I ruoli comunque non mi interessano, l'importante è dare una mano alla squadra e là dove non arrivo con la tecnica cerco di correre e lottare fino a quando sono stremato. Certo che mi manca il gol al Del Duca, ne ho sbagliati tanti, ma ci sto lavorando, ma mi andrebbe bene anche fare assist importanti per vincere le partite”.