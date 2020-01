© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico l’Ascoli avrebbe messo in cima alla lista degli acquisti per il centrocampo il nome di Luca Mazzitelli del Sassuolo. Il classe ‘95 potrebbe arrivare in prestito, con l’ingaggio pagato dai marchigiani, per trovare quello spazio che finora alla corte di De Zerbi non ha trovato. L’alternativa sarebbe Michele Castagnetti, classe ‘89, della Cremonese.