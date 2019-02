© foto di Federico Gaetano

Il neo portiere dell’Ascoli Vanja Milinkovic-Savic ha parlato del suo arrivo in Serie B, dopo una prima parte di stagione alla SPAL, e dei suoi obiettivi: “Conosco Ninkovic e quando sono arrivato mi ha subito detto che le punizioni le calcia lui e che l’obiettivo è conquistare i play off. A livello personale sono qui per fare il meglio possibile e dimostrare che posso giocare in A con il Torino. - continua il serbo come riporta il sito del club marchigiano - Lanni? Ancora non ci siamo allenati insieme, cercherò d’essere un buon compagno. Se sono bravo coi piedi? Così dicono, mio fratello mi ha detto che questa avventura dovrà cambiarmi totalmente e che in ogni gara non devo strafare, ma fare il mio”.