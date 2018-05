Ascoli, Monachello: "Sono deluso, oggi volevamo i tre punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo gol non è bastato per battere l'Entella, il futuro dell'Ascoli passa dal prossimo confronto diretto contro l'Avellino. E Gaetano Monachello ne ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero: "Ho tirato con la punta del piede addosso al portiere, il rimpallo è stato favorevole, ci ho creduto fino alla fine e l'ho messa dentro. Sono comunque deluso perché ci tenevamo moltissimo a conquistare i tre punti, per noi erano vitali, così come lo sono sempre stati dal momento in cui sono approdato all'Ascoli. Ma non è detto che essere in superiorità numerica sia sempre un vantaggio perché l'avversario è mentalmente portato a chiudersi meglio e, su questo campo, stretto e sintetico, non è stato facile. Per di più andavamo avanti per passaggi orizzontali proprio perché il campo era stretto. In questa salvezza ci crediamo molto e la prossima partita con l'Avellino sarà cruciale. Voglio archiviare presto la gara di oggi e già pensare alla prossima, anche se mi dispiace molto per i tifosi che erano qui a sostenerci, ma speriamo di rifarci in casa sabato".