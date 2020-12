Ascoli, monta la rabbia degli ultras: "Giocatori indegni, la pazienza è finita"

Dopo la sconfitta subita nel recupero contro il Pisa in trasferta è montata la rabbia degli ultras dell'Ascoli che in serata, come riporta Picenotime.it, hanno appeso uno striscione fuori dallo Stadio Del Duca. "Giocatori indegni, la pazienza è finita" è il messaggio dei supporters marchigiani dopo la settima sconfitta in dieci gare e l'ultimo posto in classifica in coabitazione con la Virtus Entella.