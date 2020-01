Ascoli, Morosini l'ultimo colpo. Ma il bello deve ancora arrivare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In questa prima metà di gennaio se c'è una squadra che si sta muovendo con il passo del protagonista sul mercato è senza dubbio l'Ascoli. Tante le operazioni sia in entrata che in uscita, con la sensazione che i botti non siano ancora terminati.

Fra le cessioni D'Elia al Frosinone recita il ruolo delle prima donna, con due giocatori che nella positiva prima parte di stagione del Picchio non hanno trovato la continuità di rendimento che ci si attendeva.

Sul versante degli acquisti, invece, Diogo Costa Pinto arrivato dal Benfica è una scommessa tutta da studiare mentre Leonardo Morosini, appena ufficializzato in prestito dal Brescia, ha le vesti dell'operazione rilancio. Se il giocatore torna ai livelli pre Genoa, infatti, entrambe le parti ne avrebbero da guadagnare. Morosini per riproporsi la prossima stagione per la massima serie e per i bianconeri nell'avere un talento come il suo a disposizione.

Sempre per le entrate Luca Ranieri, centrale difensivo della Fiorentina, sembra essere il tassello giusto per completare il reparto, mentre rimane da capire chi ricoprirà il ruolo di dodicesimo uomo con Lanni che potrebbe lasciare il Del Duca.

Infine il nodo centrale di tutto il gennaio marchigiano: il futuro di Matteo Ardemagni e di Gianluca Scamacca. Sul giocatore di proprietà del Sassuolo l'interesse del Benfica (squadra di provenienza di Pinto, un caso?) è palese ma non è l'unico. Il giocatore, giustamente, parla solo e soltanto dell'Ascoli, ma il mercato incombe e le novità potrebbero arrivare già la prossima settimana. Su Ardemagni, invece, il Vicenza pressa e anche il Frosinone sembra pronto a farsi sotto. Che a lasciare Ascoli sia uno (probabile) o entrambi (difficile) una cosa è certa: qualcosa in entrata dovrà essere fatto. E non un elemento che completo il reparto ma che faccia la differenza.