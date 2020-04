Ascoli, Neri: "Annullare tutto potrebbe apparire ingiusto, ognuno avrebbe da recriminare"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, è intervenuto il presidente dell'Ascoli Carlo Neri, che ha tracciato un bilancio complessivo del momento che non solo nelle Marche ma in tutta Italia si sta vivendo: "E' una sosta più lunga di quella che solitamente i calciatori fanno in estate, dove peraltro in qualche modo si tengono in allenamento, mentre adesso a casa possono farlo solo parzialmente. Ma noi come Ascoli ci adegueremo alle decisioni che prenderanno gli organi competenti. Auspichiamo di ricominciare presto, ma siamo in piena emergenza sanitaria e dovremo assecondare le decisione di... Mister Virus. Un problema si risolve solo trovando la soluzione, che nel caso specifico è il vaccino".

E sulla prosecuzione del torneo: "Sia chiaro che il mondo del calcio non sarà mai più lo stesso. In qualunque modo ci sarebbero degli scontenti e, di conseguenza, dei ricorsi legali. Per sintetizzare, annullare tutto potrebbe apparire ingiusto e ognuno avrebbe da recriminare. Insomma, avrebbero ragione tutti".