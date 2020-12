Ascoli, Neri: "Bifulco al momento è fuori per tre giorni, stiamo però riflettendo"

Si è tenuta questa mattina, presso la sede societaria, la presentazione del nuovo tecnico dell'Ascoli Delio Rossi, alla presenza di patron Massimo Pulcinelli, del presidente Carlo Neri e del Dg Piero Ducci. Ha ovviamente fatto scalpore l'assenza del Ds Giuseppe Bifulco, che pare ormai sul piede di partenza: che sia stato questo un ulteriore segnale per un addio quasi annunciato?

Di certo non c'è niente, ma Neri è stato chiaro, come riferisce tuttoascolicalcio.it: "Bifulco al momento è fuori per 3 giorni, stiamo riflettendo e se ci saranno dei cambi in società, vi avvertiremo. Quanto a Bertotto, si possono commettere errori e questo succede ovunque. Se, dove e come ci fossero dei correttivi da fare li studieremo bene".