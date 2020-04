Ascoli, Neri: "Ricominciare, sì, ma protocolli non danno sicurezza che tutto vada bene"

Dalle colonne del Corriere Adriatico è intervenuto il presidente dell'Ascoli Carlo Neri: "Con la situazione che ancora c'è nessuno può prevedere cosa succederà in questi giorni e giustamente si prende tempo per valutare. E' stato demandato tutto al Governo, al Ministro dello Sport e a tutte le componenti che poi detteranno le regole per un'eventuale ripartenza. I protocolli da seguire hanno un alto costo a livello economico e non danno la sicurezza che tutto vada bene. La responsabilità penale ricade poi sullo staff sanitario e sul presidente. Quando sarà il momento spero ascoltino il nostro pensiero. Io personalmente preferirei ricominciare ma con tutte le garanzie necessarie".