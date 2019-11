© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il diverbio con il compagno di squadra Alessio Da Cruz e la richiesta di sostituzione al tecnico che ha sollevato polemiche, il centrocampista offensivo dell’Ascoli Nikola Ninkovic ha deciso di tornare a Belgrado per staccare la spina e far tornare la calma nell’ambiente bianconero. Lo riporta il Corriere Adriatico spiegando giocatore serbo ha capito l’errore e che ora sta al tecnico Zanetti e alla società recuperarlo almeno per questi ultimi mesi dell’anno in attesa di capire a gennaio cosa succederà. Ninkovic infatti è di proprietà dell’Ascoli, a differenza dell’olandese, e ha ancora tre anni di contratto con il club marchigiano che lo ha tolto dal mercato in estate considerandolo centrale nel proprio progetto tecnico. Il giocatore in questi mesi ha visto crescere il proprio valore e buttare via questo patrimonio sarebbe un atto autolesionistico da parte dell’Ascoli.