Ascoli, Ninkovic: "Derby col Pescara come quello Partizan-Stella Rossa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista offensivo dell’Ascoli Nikola Ninkovic ha parlato dell’esperienza in bianconero tornando anche sul litigio con Da Cruz ormai alle spalle: “Si tratta di un caso strachiuso, mi ero scusato subito con allenatore, compagni, dirigenti e tifosi. Vivo la partita con troppa intensità e a volte ho reazioni sbagliate, ma dopo 5 minuti capisco di aver fatto una stupidata. Il mister ha ragione quando dice che allena professionisti. Ci siamo parlati, è stato comprensivo. Io sono stato multato ed escluso per una partita. Giusto così. - continua Ninkovic parlando di passato e presente – Essere capitano del Partizan a 17 anni è una bella responsabilità, ma quel club è la mia vita, la mia casa. I tifosi del Partizan sono molto caldi, il derby con la Stella Rossa è qualcosa di affascinante, unico al mondo. Un’atmosfera incredibile, la gente vive per questa partita, un po' come Ascoli-Pescara qui. Serie A? Mi piacerebbe tornarci, magari proprio con l’Ascoli. Questa Serie B è molto equilibrata, Benevento a parte, un campionato duro e difficile che non fa sconti a nessuno”.