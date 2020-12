Ascoli-Ninkovic, il club vuole ricorrere alle vie legali. Il serbo rassegnato a perdere un anno

“Tornerò a giocare ance se questo campionato per me è finito”, parla così dalla Serbia il centrocampista Nikola Ninkovic come riporta il Corriere Adriatico spiegando che il giocatore si è ormai ristabilito dopo l’incidente autostradale di un mese fa in Croazia e ha voglia di tornare in campo pur sapendo che non lo farà con la maglia dell’Ascoli a cui è legato da un contratto in scadenza a fine stagione. Secondo il quotidiano il club starebbe pensando di adire alle vie legali per far valere la propria posizione imputando al giocatore di non essersi presentato al raduno e non aver rispettato la convocazione. Una situazione che potrebbe richiedere tempi lungi e far saltare l’intera stagione al fantasista serbo.