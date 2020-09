Ascoli, Ninkovic in città nelle prossime ore. In programma incontro con la dirigenza

Se c'è un giocatore che si è dimostrato imprescindibile per le sorti dell'Ascoli la scorsa stagione questo è Nikola Ninkovic. Il serbo, come riporta il Corriere dello Sport, rientrerà fra oggi e domani in città ed è previsto un incontro con la dirigenza e il suo agente per capire quali siano le sue intenzioni visto anche il contratto in scadenza nel giugno 2021.