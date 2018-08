Ascoli, Ninkovic la freccia serba per l’arco di Vivarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una nuova avventura. Per Nikola Ninkovic e per l’Ascoli. Il laterale serbo ha scelto il nuovo Ascoli di Vivarini e del tandem Tesoro-Lovato per una nuova occasione in Italia. Dopo Chievo, Genoa ed Empoli il classe 1993 potrebbe rivelarsi la chiave di volta per lo scacchiere tattico marchigiano. Veloce, tecnico e con personalità dal suo destro potranno partire le giocate per le due punte, Beretta e Ardemagni. Una freccia in più per l’Ascoli. Un’avventura per un futuro insieme.