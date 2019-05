© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima gara della stagione per l'Ascoli. In conferenza stampa si è presentato Nikola Ninkovic per analizzare la gara contro il Crotone che chiuderà la Serie B. "La forza dell'Ascoli è stata il gruppo - spiega l'ex Genoa, sono contento per come sono andate le cose e per aver raggiunto l'obiettivo salvezza, anche se abbiamo perso sei o sette punti nei minuti finali di alcune partite. Il futuro? Ora non vedo l'ora di riposarmi un po', poi vedremo con la Società e il procuratore, io ho due anni di contratto e sono un giocatore dell'Ascoli e mi piacerebbe restare. Sì, ad Ascoli ho disputato la mia migliore stagione da quando sono in Italia".