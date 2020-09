Ascoli, Ninkovic non è ancora rientrato. Partizan Belgrado o Serie A nel futuro

Secondo quanto riferito dal Corriere Adriatico l’attaccante Nikola Ninkovic non sarebbe rientrato ad Ascoli secondo quanto previsto e questo fa pensare a un addio piuttosto imminente del serbo. Il classe ‘94 è seguito dal Partizan Belgrado in patria e da qualche club di Serie A, ma al momento non ci sono trattative vere e proprie. Se non si dovessero trovare una soluzione però Ninkovic sarebbe obbligato a tornare nei ranghi e unirsi all’Ascoli in vista della prossima stagione.