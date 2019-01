Ascoli, Ninkovic: "Qui al top. Napoli? Rifiutai perché volevo giocare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nikola Ninkovic, centrocampista offensivo dell'Ascoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "I problemi fisici non mi hanno dato tregua. Ma ad Ascoli ora sto bene e giocando con continuità metterò in mostra il meglio delle mie qualità".

Sugli elogi di Jovetic: "Io e Jo-Jo ci conosciamo da tanti anni, anche lui è arrivato giovanissimo a Belgrado: quello del Partizan è uno dei settori giovanili migliori del mondo. Nel 2012, quando avevo 17 anni, sono diventato il più giovane capitano della storia del Partizan e del campionato serbo, superando di pochi giorni proprio Stevan".

Sul 'no' al Napoli: "A Napoli avrei anche guadagnato di più, ma in quella squadra non avrei mai trovato spazio: erano molto forti e io avevo bisogno di giocare".

Sull'esperienza al Chievo: "Arrivai l’ultimo giorno del mercato di gennaio, in una squadra che aveva dei meccanismi collaudati da anni. La difficoltà con la lingua fece il resto".