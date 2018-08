Ascoli, Ninkovic si presenta: "E' stato Vivarini a chiamarmi per accettare"

© foto di Sebastian Donzella/TuttoLegaPro.com

Presentato come nuovo attaccante dell'Ascoli, il serbo Nikola Ninkovic ha parlato della nuova avventura in Serie B. "E' stato Mister Vivarini a chiamarmi e a far sì che scegliessi l'Ascoli, quindi non ci ho pensato troppo e gli ho detto subito sì. Avevo lavorato con lui a Empoli, è una brava persona. Lo scorso anno abbiamo fatto un buon lavoro, poi abbiamo attraversato qualche difficoltà, ma credo che l'Ascoli con Vivarini potrà disputare un bel campionato. Ad Empoli non ho giocato tanto a causa di alcuni problemi fisici che ho risolto, mi auguro di giocare di più in questa stagione; l'importante è restare concentrati, lavorare sodo tutti i giorni e giocare con tanta voglia. In attacco ci sono bei giocatori, forti, speriamo di segnare tanti gol. Tatticamente posso ricoprire tre o quattro ruoli in attacco: trequartista, punta o attaccante esterno, vedremo", le sue parole.