Ascoli, nuovo tentativo per Poli: il Carpi ha fretta di cederlo

L'Ascoli torna a farsi vivo per Fabrizio Poli del Carpi. Nessuna offerta però - precisa la Gazzetta di Modena - sarebbe stata recapitata dalle parti di Via Marx, anche se Stefano Stefanelli, ds degli emiliani, starebbe premendo per chiudere il prima possibile in virtù del countdown del mercato.