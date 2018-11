Ascoli, occhi puntati in C: Pennati e Evans nel mirino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Ascoli guarda con grande interesse al campionato di Serie C alla caccia di talenti per il futuro. Il club marchigiano, come riferisce Tuttosport, avrebbe infatti messo nel mirino il gioiellino del Renate Stefano Pennati, centrocampista classe 2000 che piace anche al Livorno, e il laterale sinistro Jean Lambert Evans, classe '98 del Gozzano.