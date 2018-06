Ascoli, offerta per l'acquisto del club dalla Bricofer

© foto di Sebastian Donzella/TuttoLegaPro.com

Si lavora in casa Ascoli per il futuro del club. Secondo quanto riportato da PicenoTime.it è emerso in queste ore l'interesse per il pacchetto di maggioranza oggi nelle mani di Francesco Bellini della Bricofer Italia Spa, azienda italiana leader nel settore del "fai da te" che avrebbe già presentato un'offerta per l'acquisto del club.