Ascoli, oggi l'assemblea dei soci. Pulcinelli pronto a ricapitalizzare da solo

Quella di oggi sarà una giornata molto importante in casa Ascoli, una giornata che potrebbe dire molto sul futuro della società. È infatti in programma, come riporta il Corriere Adriatico, l'assemblea dei soci in cui verranno discussi alcuni punti vitali fra cui la ricapitalizzazione del club e l'ingresso di due nuove figure nel CdA: Roberta Pulcinelli, sorella del patron e già responsabile del settore femminile del club, e Francesco Caffaro. I due andranno a sostituire Giuliano Tosti e Gianluca Ciccoianni che si sono dimessi nei giorni scorsi. Con tutta probabilità sarà il solo Massimo Pulcinelli a ricapitalizzare la società visto che i due soci di minoranza non sono intenzionati a investire ancora.