Ascoli, oggi la ripresa dei lavori in vista della sfida col Brescia

© foto di Sebastian Donzella/TuttoLegaPro.com

Era fissata per oggi alle 11:00 al Picchio Village la ripresa della preparazione a porte aperte dell'Ascoli. I bianconeri si prepareranno in vista dell'ultima sfida di campionato, in programma venerdì prossimo alle 20:30 col Brescia al Del Duca.