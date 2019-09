Ascoli, onestà Zanetti: "5-1 per noi, ma primo tempo inguardabile"

Paolo Zanetti

Analisi onesta quella del tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti subito dopo la roboante vittoria ottenuta in casa della Juve Stabia. Ecco quanto dichiarato ai colleghi di "Radio Ascoli": "Il risultato potrebbe ingannare, sarebbe un grosso errore. Nel primo tempo siamo stati inguardabili, abbiamo concesso un sacco di occasioni agli avversari, non riuscivamo a ripartire e le parate del nostro portiere sono state importantissime. Per fortuna siamo andati negli spogliatoi sullo 0-0, ci siamo parlati e riorganizzati. Nella ripresa ho visto l'Ascoli che piace a me, abbiamo interpretato benissimo gli altri 45 minuti: a tratti devastanti, è vero, ma poteva mettersi male e tutto deve servirci da lezione. Classifica? Non la guardo, ma avevo detto alla vigilia che abbiamo le potenzialità per giocarcela contro tutti senza paura e con la massima umiltà".