Ascoli, Padella: "Attenzione al Novara: dobbiamo lavorare a testa bassa"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

"Partire bene era il mio obiettivo alla vigilia, volevamo i tre punti per noi e per il pubblico".

Esordisce così, nell'intervista di metà settimana rilasciata ai canali ufficiali del club, il difensore dell'Ascoli Emanuele Padella, tra i migliori in campo nella partita di domenica contro la Pro Vercelli. Il classe '88 prosegue poi:

"Penso che sia a livello personale che di squadra abbiamo disputato una buona gara, la difesa si è ben comportata, non abbiamo subito reti e tutto questo, insieme ai tre punti, non fa che accrescere la fiducia in vista del match col Novara. C'è stata una buona prestazione da parte di tutti, dalla difesa all'attacco, quindi siamo contenti e abbiamo voglia di proseguire in questa direzione e creare una striscia positiva. Non conoscevo il Del Duca, ero all'esordio, quindi ho provato un'emozione forte, ma quando l'arbitro ha fischiato il calcio d'inizio, ho cercato di dare il massimo. Sono uno che non si risparmia mai, nè in gara, nè in allenamento".

E proprio parlando del prossimo match: "Sabato ci aspetta una gara molto difficile, il Novara è reduce da due sconfitte consecutive e sarà affamato di punti; ha un attacco molto valido, quindi dovremo essere determinati, convinti di essere una buona squadra, e se correremo più di loro potremo fare bene. Il fattore casalingo va sfruttato, quindi testa bassa, pedalare e correre. Domenica è arrivata la prima vittoria davanti ai nostri tifosi e mi auguro che sia solo la prima di tante altre, il pubblico ci ha aiutato molto".