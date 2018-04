Ascoli, Padella: "Dobbiamo riscattarci subito. Servono ancora 12 punti"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il difensore dell'Ascoli Emanuele Padella sul sito ufficiale del club bianconero ha commentato la sconfitta in trasferta contro il Foggia: “Eravamo venuti qui per proseguire la striscia positiva e invece abbiamo disputato un primo tempo non all'altezza anche se dopo il loro primo gol abbiamo avuto una reazione, ma il raddoppio ci ha complicato i piani e messo la gara in salita. - continua Padella - Per fortuna torniamo subito in campo lunedì, contro una grande squadra, ma consapevoli che dovremo fare punti. Ci mancano sette gare e dobbiamo fare 12 punti per arrivare vicini alla quota della salvezza matematica”.