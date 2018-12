© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Entrato per dare una mano alla difesa, con l'Ascoli in inferiorità numerica, Emanuele Padella ha trovato il gol del definitivo 3-1. "E' quasi un sogno, entrare a freddo e fare un gol così importante per me e per la piazza. Siamo un grande gruppo, diamo tutto in campo e siamo contenti: andiamo avanti così", così ha parlato il difensore ai microfoni di Dazn nel post partita. "C'è da capire l'espulsione di Ninkovic, per noi è un giocatore troppo importante, ora lo rimettiamo un attimo a posto - ha continuato scherzando - Ora siamo più vicini alla zona playoff, siamo più tranquilli ma il campionato è difficile. Già da domani testa al Venezia, andiamo a fare punti anche lì".