Ascoli, Padella: "Vittoria fondamentale per classifica e morale. Siamo vivi"

Il difensore dell'Ascoli Emanuele Padella dopo la vittoria sul Bari ha espresso la propria soddisfazione per i tre punti attraverso il sito del club marchigiano: “Una grande vittoria contro una squadra importante, sapevamo che per noi sarebbe stata una partita vitale e l'abbiamo interpretata con voglia e sacrificio perché sappiamo quanto sia importante la salvezza. Questi sono tre punti fondamentali per il morale e la classifica, siamo determinati e vivi. Ora ci attendono nove battaglie in cui continuare a lottare e lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. - continua Padella - Mengoni? Giocare con lui è più facile, ma quando si vince c'è da fare i complimenti a tutti, Gigliotti, De Santis. Agazzi? Ci ha dato esperienza in più dietro, è un valore aggiunto, ha tanto carattere e in questo Ascoli fa davvero la differenza, oggi ha giocato una grande partita".