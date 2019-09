Ascoli, Padoin: "Mezzala il mio ruolo, ma il mister mi farà giocare terzino"

Simone Padoin da qualche ora è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ascoli. Queste le sue parole in conferenza stampa:

"Conoscevo da tempo l'interesse dell'Ascoli nei miei confronti, interesse che è tornato forte negli ultimi dieci giorni di mercato; ho detto di sì rapidamente perché in questo momento l'Ascoli poteva rappresentare la piazza giusta per me. Ho avuto la fortuna di giocare in piazze stimolanti ed ero convinto che questo fosse il percorso giusto in relazione a quello che mi sento ancora di dare. L'Ascoli mi ha fatto sentire importante, conoscevo già Ardemagni, col quale nove anni fa ho condiviso l'esperienza all'Atalanta e mi ha parlato bene dell'Ascoli. Il Direttore ha costruito una rosa competitiva, all'interno della quale è difficile distinguere chi è titolare da chi non lo è. Ora sta a noi calciatori far sì che questo gruppo diventi squadra, toccherà a me, Troiano, Lanni, i più esperti, far sì che questa trasformazione avvenga nel minor tempo possibile. Il mio ruolo preferito? La mezzala sinistra, ma in carriera ho interpretato molti ruoli. Il Mister mi ha detto che in questo periodo sarò impiegato più come terzino".