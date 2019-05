Ascoli-Palermo, le formazioni ufficiali: Trajkovski preferito a Falletti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Ascoli punta sul tridente con Chajia al fianco di Ardegmani e Ciciretti per battere il Palermo. In difesa Valentini al fianco di Padella con D'Elia e Laverone esterni. Difesa a quattro anche per il Palermo con Szyminski terzino destro. In avanti Trajkovski alle spalle del duo Moreo-Puscas. Queste le formazioni ufficiali:

Ascoli (4-3-3): Lanni; Laverone, Padella, Valentini, D’Elia; Addae, Casarini, Cavion; Ciciretti, Ardemagni, Chajia. Allenatore Vivarini

Palermo (4-3-1-2): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski; Moreo, Puscas. Allenatore Rossi

Qui il live testuale del match