Ascoli-Parma, ad arbitrare l'incontro sarà il signor Marco Serra

© foto di Federico Gaetano

Sarà il signor Marco Serra della sezione Aia di Torino l’arbitro che domani, lunedì 16 aprile (fischio di inizio ore 20:30), dirigerà la partita tra Ascoli e Parma allo stadio Del Duca di Ascoli, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. A coadiuvarlo, come assistenti, sono stati designati Michele Lombardi di Brescia e Alessandro Cipressa di Lecce e, come quarto uomo, Giacomo Camplone di Pescara.