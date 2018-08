Ascoli, per Addae c'è la fila: Brescia, Foggia e Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista classe '92 Bright Addae sembra essere uno dei nomi caldi di questi ultimi giorni di mercato in Serie B. Il ghanese è in uscita dall'Ascoli e le offerte non gli mancano visto che Foggia, Brescia e Lecce si sono messi sulle sue tracce per assicurarsi un mediano di grande dinamismo e molta esperienza in serie cadetta avendo superato le 100 presenze in Serie B. Lo riferisce Sololecce.it.