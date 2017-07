Ascoli, per la difesa occhi puntati su Germoni della Lazio

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato oggi dal Resto del Carlino, Luca Germoni potrebbe di nuovo giocare in Serie B la prossima stagione. Il terzino ex Ternana è rientrato alla Lazio dopo il prestito di un anno ma il suo futuro sembra essere lontano dai biancocelesti. Sul giocatore ci sarebbe il forte interesse dell'Ascoli che ha chiesto informazioni a Lotito per il giocatore ex Ternana.