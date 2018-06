Ascoli, per la poltrona di ds si fa il nome di Acri

Il futuro dell'Ascoli è sempre avvolto nel mistero vista la decisione del patron Bellini di passare la mano dopo l'ultima salvezza. Nonostante questo il mercato non si ferma attorno al club marchigiano e interessa anche il ruolo di direttore sportivo. Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport il nome caldo per quel ruolo sarebbe quello di Gugliemo Acri, ex di Salernitana e Ternana.